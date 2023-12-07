انتعاش صادرات وقود روسيا بفضل زيادة شحنات الديزل والبنزين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انتعشت صادرات روسيا من المنتجات النفطية في نوفمبر الماضي، حيث تعززت التدفقات بفضل تخفيف القيود على وقود النقل البري ونهاية موسم صيانة المصافي.

صعدت شحنات تصدير الوقود المكرر إلى 2.2 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ من شركة التحليلات“فورتيكس” (Vortexa). ويتجاوز هذا الرقم مستويات أكتوبر الماضي بنحو 164 برميلاً يومياً، عندما هبطت كمية الصادرات لأدنى مستوياتها خلال 3 أعوام. وجاء الارتفاع رغم الاضطراب الكبير في عملية التصدير عبر الموانئ الروسية جراء أحوال الطقس العاصف.

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تراقب السوق عن كثب صادرات البلاد لقياس إنتاجها منذ توقف موسكو عن إصدار بيانات الإنتاج الرسمية. وتعهدت البلاد بزيادة تخفيضات صادرات النفط الخام إلى 300 ألف برميل يومياً، والمنتجات النفطية إلى 200 ألف برميل يومياً في الربع الأول من السنة المقبلة، مقارنة بمستواها خلال الفترة الممتدة من مايو إلى يونيو.

صادرات بحرية

تراجع متوسط صادرات البلاد من النفط المنقول بحراً لأربعة أسابيع لأدنى مستوى خلال 3 شهور في 3 ديسمبر الجاري، بعدما أثرت العواصف في البحر الأسود على شحنات التصدير. رغم ذلك، صعدت صادرات المنتجات النفطية الشهر الماضي على خلفية زيادة شحنات الديزل والبنزين والوقود المكرر الملوث للبيئة.

كشفت البيانات الأسبوعية حتى 2 ديسمبر الحالي صعود صادرات وقود النقل البري حتى مع تراجع معدلات إنتاج المصافي أواخر نوفمبر الماضي. وما يزال حظر روسيا الجزئي على صادرات وقود الديزل من الدرجة الشتوية سارياً.

ونستعرض فيما يلي تفاصيل شحنات المنتجات النفطية من موانئ البلاد لشهر نوفمبر الماضي:



ارتفعت صادرات الديزل وزيت الغاز 12% من مستوى أكتوبر الماضي لأعلى مستوى خلال 3 شهور مسجلة 894 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، حيث خففت روسيا قيود التصدير على غالبية أنواع الوقود. وشُحنت كميات كبيرة من الصادرات لأفريقيا وأميركا الجنوبية لا سيما البرازيل.

هبطت شحنات النافتا 3% إلى 362 ألف برميل يومياً، لتتراجع بذلك إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضي. كما هبطت التدفقات لآسيا لأدنى مستوياتها خلال 5 شهور، مع ارتفاع أحجام الشحنات المتجهة للشرق الأوسط وأفريقيا.

قفزت صادرات تدفقات البنزين ومكونات الخلط للخارج بمقدار الربع مسجلة 75 ألف برميل يومياً مع إلغاء الحظر المفروض على التصدير. وانحفضت شحنات تصدير وقود الطائرات إلى 8 آلاف برميل يومياً، ما يعد أدنى مستوى لها منذ أبريل 2022.

صعدت صادرات زيت الوقود بنحو 4% لتصل إلى 727 ألف برميل يومياً، بينما قفزت تدفقات المواد الأولية للمصافي على غرار زيت الغاز المفرغ لأعلى مستوى خلال 6 شهور عند 149 ألف برميل يومياً. ربما تجري مراجعة أحجام الشحنات ووجهات التصدير في حال توافر مزيد من بيانات الموانئ أو معلومات حركة السفن.