ريبسول وإيني بصدد تجديد شروط تعاقدهما النفطي مع فنزويلا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تجري فنزويلا محادثات متقدمة لإبرام اتفاقين جديدين مع اثنتين من كبريات شركات الطاقة الأوروبية، هما:“ريبسول” (Repsol) و”إيني”، إذ تسعى الدولة الواقعة في منطقة جبال الإنديز إلى إعادة إحياء صورتها كمنتج عالمي للنفط بعدما خففت الولايات المتحدة العقوبات عليها.

تعمل الشركتان الإسبانية والإيطالية على صياغة شروط العقد بين مشروعاتهما النفطية وشركة“بتروليوس دي فنزويلا” المملوكة للدولة والمعروفة اختصاراً باسم“بي دي في إس إيه”، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الصفقتين غير مخولين بالتحدث علناً. ويقول اثنان منهم إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.

موضوعاتتراجع سهم جيم ستوب بحوالي 7% في تعاملات ما قبل الافتتاح انتعاش صادرات وقود روسيا بفضل زيادة شحنات الديزل والبنزين ارتفاع أسعار المنازل البريطانية للشهر الثاني على التوالي “ريبسول” و”إيني” تركزان على الغاز

في المقابل، تأمل الشركتان الأوروبيتان الكبيرتان في تأمين الصادرات من مشروع رئيسي لديه حقوق في أكبر حقل غاز بحري في أميركا الجنوبية. كما تسعيان للحصول على مزيد من الضوابط التشغيلية والمالية على مشروعاتهما، على أمل اللحاق بشركة“شيفرون” بعدما حصلت الشركة الأميركية على ترخيص خاص لاستئناف الإنتاج في فنزويلا أواخر العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، أصبحت شركة“إيتابليسمونتس موريل آند بروم” (Etablissements Maurel & Prom) الفرنسية أول شركة أوروبية توقع عقداً مع“بي دي في إس إيه” بعدما علقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات مقابل ضمانات انتخابية من الحكومة الفنزويلية قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ومع تعطش الأسواق لمزيد من نفط الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات منه في العالم، من المتوقع أن تعزز فنزويلا إنتاجها وتوجه المزيد منه إلى مصافي التكرير في الولايات المتحدة. ويمكن أن يساعد ذلك في احتواء أسعار البنزين في الولايات المتحدة مع ترشح بايدن لفترة جديدة في 2024.

مع ذلك، لم يبذل نظام الرئيس نيكولاس مادورو سوى الحد الأدنى من الجهود للالتزام بجانبه من الاتفاق مع الولايات المتحدة. فلم يطلق بعد سراح السجناء السياسيين، مما دفع مسؤولي بايدن إلى تقييم الحاجة المحتملة لمعاودة فرض العقوبات. ويعمل مادورو أيضاً على تصعيد التوتر مع غيانا المجاورة، مما يشير إلى نيته منح تراخيص التنقيب في منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط المتنازع عليها بعد إجراء استفتاء على الضم.

مناخ أعمال صعب لشركات النفط

قال اثنان من المصادر إن“ريبسول” أرسلت فريقاً للتفاوض مع كراكاس في نوفمبر لإجراء محادثات بشأن العقود واستكشاف خيارات جديدة لتأمين وصول الخام الثقيل إلى مصافيها في إسبانيا. ومن المرجح أن تتوقف المفاوضات على التنازلات التي تعزز الإنتاج لكل من“ريبسول” وشركة النفط الوطنية الفنزويلية.

كما راجعت الشركة التي يقع مقرها في مدريد الديون طويلة الأجل المستحقة على“بي دي في إس إيه” من مبيعات النفط والغاز. ويشمل ذلك الديون المستحقة على الشركة الفنزويلية من مبيعات الغاز الطبيعي من“كاردون 4” (Cardon IV) البحري الذي تديره“ريبسول” مناصفة مع“إيني” التي يقع مقرها في روما. ويلبي المشروع نحو ثلث الطلب على الغاز الطبيعي في فنزويلا، وفقاً لروبن بيريز، مدير“كيمستراتيجي” (Chemstrategy)، وهي شركة استشارية للطاقة في كراكاس.

جدير بالذكر أن“إيني” تدير خمسة مشروعات نفط في فنزويلا، بينما تشغل“ريبسول” أربعة. ولدى“بي دي في إس إيه” أكثر من 40 شراكة نفطية مع شركات أجنبية ومحلية، لكن بعضها أوقف نشاطه بسبب مناخ الأعمال الصعب هناك.

اقتصاد الشرق