التموين: 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيها للكيلو لكل بطاقة تموينية

MENAFN - Al-Borsa News) اتخذت وزارة التموين إجراءا جديدا لتوفير السكر للمواطنين بحد أقصى 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيها للكيلو على كل بطاقة تموينية.

وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الخميس، قرارا جديدا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية، وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة ، ضمن إجراءات الوزارة لمواجهة أزمة السكر.

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وبحسب التوجيه الوزارى، يُصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.

وبحسب بيان الوزارة يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من 11 ديسمبر 2023، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.