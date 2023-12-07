المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية تجذب شركات عقارية

MENAFN - Al-Borsa News) قال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إنه يتم حاليًا التخطيط للمرحلة الثانية للعاصمة الإدارية والتي تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف فدان منتنصف عام 2024، مشيرا إلى أن الشركة تلقت طلبات متعددة من شركات عقارية راغبة في الاستثمار بالمرحلة الثانية للعاصمة الإدارية.

وأضاف عباس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط:“حرصنا منذ شرعنا في بناء العاصمة الإدارية أن تكون مدينة مستدامة خضراء ذكية وتم مراعاة ذلك منذ التخطيط وحتى التنفيذ، حيث أن 30% من الطاقة المنتجة بالحي الحكومي بالعاصمة من الطاقة الشمسية”.

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وأكد رئيس الشركة ، الاستمرار في تطوير البنية التحتية للعاصمة لكونها المدينة الذكية والمستدامة الأولى في مصر وإفريقيا.

وأضاف أنه تم عقد لقاءات مع عدة شركات؛ لبحث سبل التعاون لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة الإدارية باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، والتركيز على الحلول الجديدة للاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الطاقة، بجانب عرض ما تم التوصل إليه بالعاصمة.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تتسابق للمساهمة في مواجهة تغيرات المناخ؛ لضمان والحفاظ على معدلات درجات الحرارة الطبيعية للأرض، وخفض الإنبعاثات الكربونية ومواصلة تحقيق أهداف رؤية مصر 2023، حيث يتم التعاون مع مختلف الوزارات وبمقدمتها وزارة البيئة.