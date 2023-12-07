المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية تجذب شركات عقارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إنه يتم حاليًا التخطيط للمرحلة الثانية للعاصمة الإدارية والتي تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف فدان منتنصف عام 2024، مشيرا إلى أن الشركة تلقت طلبات متعددة من شركات عقارية راغبة في الاستثمار بالمرحلة الثانية للعاصمة الإدارية.
وأضاف عباس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط:“حرصنا منذ شرعنا في بناء العاصمة الإدارية أن تكون مدينة مستدامة خضراء ذكية وتم مراعاة ذلك منذ التخطيط وحتى التنفيذ، حيث أن 30% من الطاقة المنتجة بالحي الحكومي بالعاصمة من الطاقة الشمسية”.
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وأكد رئيس الشركة ، الاستمرار في تطوير البنية التحتية للعاصمة لكونها المدينة الذكية والمستدامة الأولى في مصر وإفريقيا. اقرأ أيضا:“العاصمة الإدارية” تستهدف 26 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب بنهاية 2023
وأضاف أنه تم عقد لقاءات مع عدة شركات؛ لبحث سبل التعاون لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة الإدارية باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، والتركيز على الحلول الجديدة للاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الطاقة، بجانب عرض ما تم التوصل إليه بالعاصمة.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تتسابق للمساهمة في مواجهة تغيرات المناخ؛ لضمان والحفاظ على معدلات درجات الحرارة الطبيعية للأرض، وخفض الإنبعاثات الكربونية ومواصلة تحقيق أهداف رؤية مصر 2023، حيث يتم التعاون مع مختلف الوزارات وبمقدمتها وزارة البيئة.
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