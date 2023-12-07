تراجع سهم جيم ستوب بحوالي 7% في تعاملات ما قبل الافتتاح - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبط سهم شركة ألعاب الفيديو“جيم ستوب” بأكثر من 7% في تعاملات ما قبل الافتتاح الأربعاء بعد تراجع المبيعات الفصلية 9%، عقب خفض التكاليف كجزء من الجهود المستمرة لتحسين أعمالها.
وبلغ صافي مبيعات الشركة 1.08 مليار دولار في الربع المالي الثالث منخفضة من 1.19 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
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وذكرت الشركة في وثائق قدمت للبورصة الأربعاء أن مجلس إدارتها وافق على سياسة استثمار جديدة تسمح بالاستثمار في الأوراق المالية والاستثمارات الأخرى.
وتراجع سهم“جيم ستوب” في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكي بنسبة 7.01% إلى 13.8 دولار، في تمام الساعة 02:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتصل خسائره المسجلة هذا العام إلى 20%.
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