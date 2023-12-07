تراجع سهم جيم ستوب بحوالي 7% في تعاملات ما قبل الافتتاح - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) هبط سهم شركة ألعاب الفيديو“جيم ستوب” بأكثر من 7% في تعاملات ما قبل الافتتاح الأربعاء بعد تراجع المبيعات الفصلية 9%، عقب خفض التكاليف كجزء من الجهود المستمرة لتحسين أعمالها.

وبلغ صافي مبيعات الشركة 1.08 مليار دولار في الربع المالي الثالث منخفضة من 1.19 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات“ريبسول” و”إيني” بصدد تجديد شروط تعاقدهما النفطي مع فنزويلا انتعاش صادرات وقود روسيا بفضل زيادة شحنات الديزل والبنزين ارتفاع أسعار المنازل البريطانية للشهر الثاني على التوالي

وذكرت الشركة في وثائق قدمت للبورصة الأربعاء أن مجلس إدارتها وافق على سياسة استثمار جديدة تسمح بالاستثمار في الأوراق المالية والاستثمارات الأخرى.

وتراجع سهم“جيم ستوب” في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكي بنسبة 7.01% إلى 13.8 دولار، في تمام الساعة 02:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتصل خسائره المسجلة هذا العام إلى 20%.

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