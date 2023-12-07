60 جناحًا في“السوق العائم” تنقل زوار بوليفارد وورلد إلى شرق آسيا

الرياض – أصداف نيوز:

أتاحت منطقة بوليفارد وورلد تنوعًا واسعاً من حيث الخيارات الترفيهية في موسم الرياض 2023، ففي قلب المنطقة الآسيوية ببوليفارد وورلد، يعد السوق العائم على الماء وجهة مفضلة لدى الزوار بوجود أكثر من 60 جناحًا تقدم تجارب تسوق وأطعمة تنقل الزوار من قلب الرياض إلى شرق آسيا.

ويتصل السوق المائي بالمنطقة الآسيوية عبر جسر معلق يصور على جنباته مشهدًا بانوراميًا للمناطق العالمية ببوليفارد وورلد، وتبدأ متعة التسوق بين الأجنحة العائمة من تجارب الأطعمة، والمشروبات المعدة مباشرةً على مرأى الزوار بالطريقة الآسيوية، وتتصدر الفاكهة الآسيوية كالبطيخ والفواكه الاستوائية المشهد، وتجذب زوار المنطقة لما تتميز به من شكل جميل وطرق تقديم مبهرة.

ولا تقتصر متعة التسوق في السوق المائي بمنطقة آسيا على المذاقات الشهية فحسب، بل تتفرد المنطقة بعرض منتجات من الإكسسوارات والأزياء والعطور والبخور، إلى جانب العديد من المنتجات طبيعية الصنع والمنتجات النباتية.–واس