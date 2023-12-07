60 جناحًا في“السوق العائم” تنقل زوار بوليفارد وورلد إلى شرق آسيا

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أتاحت منطقة بوليفارد وورلد تنوعًا واسعاً من حيث الخيارات الترفيهية في موسم الرياض 2023، ففي قلب المنطقة الآسيوية ببوليفارد وورلد، يعد السوق العائم على الماء وجهة مفضلة لدى الزوار بوجود أكثر من 60 جناحًا تقدم تجارب تسوق وأطعمة تنقل الزوار من قلب الرياض إلى شرق آسيا.
ويتصل السوق المائي بالمنطقة الآسيوية عبر جسر معلق يصور على جنباته مشهدًا بانوراميًا للمناطق العالمية ببوليفارد وورلد، وتبدأ متعة التسوق بين الأجنحة العائمة من تجارب الأطعمة، والمشروبات المعدة مباشرةً على مرأى الزوار بالطريقة الآسيوية، وتتصدر الفاكهة الآسيوية كالبطيخ والفواكه الاستوائية المشهد، وتجذب زوار المنطقة لما تتميز به من شكل جميل وطرق تقديم مبهرة.
ولا تقتصر متعة التسوق في السوق المائي بمنطقة آسيا على المذاقات الشهية فحسب، بل تتفرد المنطقة بعرض منتجات من الإكسسوارات والأزياء والعطور والبخور، إلى جانب العديد من المنتجات طبيعية الصنع والمنتجات النباتية.–واس
MENAFN07122023007116015312ID1107554786
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.