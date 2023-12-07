اختراع سويسري ومشروعات عربية واعدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

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Un "árbol artificial" suizo para producir hidrógeno verde
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瑞士“人造树”:绿氢的新产地
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Un ((arbre artificiel)) suisse pour produire de l'hydrogène vert
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'Artificial tree' from Switzerland to produce green hydrogen
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Как солнечный реактор из Швейцарии производит ((зелёный водород))
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エネルギーも地産地消 太陽光から水素を作り続ける「人工の木」
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Un "albero artificiale" dalla Svizzera per produrre idrogeno verde (الأصلي)
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يمكن أن يؤدي تطوير وإدخال الهيدروجين المنخفض الكربون، سواء الأزرق أو الأخضر، في المنطقة العربية دورًا مهمّا كجزء من مجموعة أدوات حلول الطاقة النظيفة، وأن يستفيد من موارد الغاز الطبيعي في المنطقة وإمكانات الطاقة المتجددة الموسعة. وتتنزل هذه الجهود في إطار السعي إلى تحقيق أهداف انبعاثات غازات الدفيئة الصافية الصفرية بحلول عام 2050 .
وقد باشرت بعض الدول العربية بذل جهود تهدف إلى تطوير القدرات الإنتاجية للهيدروجين الأزرق والأخضر من أجل تحقيق الانتقال الطاقي بحلول عام 2050، غير أنها لا تزال في مرحلة مبكّرة، وتقتصر على عدد محدود من الدول في المنطقة.
ووفقًا لأحدث مؤشّر عربي لطاقة المستقبل، الصّادر عن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنّه يتوقّع أن تصل قدرة المنطقة العربية على إنتاج الطاقة المتجددة إلى حوالي 180 جيغاوات بحلول عام 2030.
وتسلّط هذه الخريطة التفاعلية الضوء على التدابير والإجراءات التي اتّخذتها مجموعة من البلدان العربية على هذا الصعيد:
محتويات خارجية في سويسرا... مشروع فريد من نوعه
من جهتها، قطعت سويسرا شوطًا كبيرًا في هذا المجال بالفعل. الطَّبَقُ المكافئ المثبّت في حرم المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان (EPFL) شاهد على ذلك: بقُطْر سبعة أمتار، موجّه نحو السماء، يبدو كأنه تلسكوب. ومع ذلك، فهو ليس مصمّمًا لتلقّي الموجات الراديوية من الفضاء، ولكن لاستخدام ضوء الشمس والماء لإنتاج الهيدروجين والأكسجين.
إنه أول عرض توضيحي لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وفقًا لصوفيا هاوسينر، رئيسة مختبر علوم وهندسة الطاقة المتجددة في هذا المعهد ذائع الصيت. هذا يعني أنه على عكس الأجهزة التجريبية في المختبر، يحتوي هذا النموذج الأولي على كل ما يحتاجه لإنتاج الهيدروجين باستمرار.
لماذا يمثّل الهيدروجين عنصرًا أساسيًا في الانتقال الطاقي؟
الهيدروجين هو وقود خالٍ من الكربون ويمكن استخدامه "كبطارية" لتخزين الطاقة المتجددة. يكمن التحدي في القدرة على استخراجه من الأرض بشكل مربح أو من خلال إنتاجه من مصادر متجددة بكميات كبيرة وبتكاليف مقبولة. وتمثل هذه الطاقة النظيفة أيضًا أحد المواضيع الرئيسيةرابط خارجي التي ستطرح خلال المؤتمر الدولي القادم حول التغير المناخي، والذي سيُعقد في دبي (COP28). ويشكّل هذا المقال جزءًا من سلسلة تستكشف الإمكانيات التي يوفّرها الهيدروجين وقيوده من خلال تسليط الضوء على دور العلم والصناعة في البحث عن وقود المستقبل الأخضر.
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حصلت "سو إتش هايتك" (SoHHytec) وهي شركة ناشئة تابعة للمعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان (EPFL) على براءة اختراع للنظام المسمى“أرب” ( Arb) المشتق من الاسم اللاتيني للشجرة، ويتيح هذا النظام التغلب على مشكلتين رئيسيتين تعيقان تطوير الهيدروجين الأخضر: وهما ارتفاع تكلفة الإنتاج، وصعوبة نقل ما يعتبر ناقل الطاقة في المستقبل.
ويمكن أن ينتج نظام“أرب” الهيدروجين بالقرب من مكان استخدامه وبتكلفة مماثلة، إن لم تكن أقل، مما يسمى الهيدروجين الرمادي الذي يتم توليده من الميثان والفحم. وحاليا، يأتي 96 % من الهيدروجين المنتج في العالم من مصادر أحفورية.
هذا التميّز الذي تتمتع به شركة "سو إتش هايتك" مكّنها من جمع أكثر من ثلاثة ملايين فرنك من التمويل. وتمكنت من إقناع الشركات العاملة في قطاعات المعادن والطاقة والخدمات اللوجستية، التي تعتمد على الهيدروجين المتجدد، بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون (CO2). وأصبحت "الشجرة الاصطناعية" بعد عشر سنوات من البحث والتطوير، جاهزة لتؤتي ثمارها.
كيف تعمل الشجرة الاصطناعية؟
ينعكس ضوء الشمس من مرآة القطع المكافئ ويتركز في مفاعل يقع في النقطة البؤرية. وفي المفاعل، يقسم التيار الكهربائي الناتج عن الشمس جزيئات الماء (H2O) إلى هيدروجين (H2) وأكسجين (O2) - في عملية مشابهة لعملية التركيب الضوئي في الأشجار والنباتات.
تتركز أشعة الشمس في مفاعل، حيث يتم إنتاج الهيدروجين. SoHHytec
يدور النظام حول نفسه، ويتبع موقع الشمس في السماء لزيادة الإنتاج (انظر الفيديو أدناه). ويمكن أن ينتج الهيدروجين حتى في الطقس الغائم أو في الليل عن طريق الاتصال بمصدر خارجي للكهرباء.
وتظل الميزة الفريدة لهذا النظام القدرة على استعادة الحرارة والأكسجين المتولدين أثناء العملية. ويمكن استخدام الحرارة لتدفئة المباني، أو لتشغيل بعض الآلات الصناعية، بينما يمكن استخدام الأكسجين، الذي اعتبر غالبا من النفايات، في المستشفيات لعلاج المرضى الذين يعانون من فشل الجهاز التنفسي.
وتدعي شركة "سو إتش هايتك" أنه لدى نظام“أرب” كفاءة أعلى من محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر التقليدية، والتي تعمل بالطاقة الشمسية، أو الطاقة الكهرومائية. وحتى مع أخذ استعادة الحرارة والأكسجين بعين الاعتبار، تقترب الكفاءة من 80 %، حسب الشركة الناشئة.
محتويات خارجية هيدروجين لتشغيل سيارة واحدة حاليا
يمكن استخدام الهيدروجين مباشرة من نظام“أرب”. وتبلغ درجة نقاوته أكثر من 99% ويتم ضغطه مسبقا في المفاعل، مما يجعله جاهزا للاستخدام، كما يقول المؤسس المشارك سوراب تيمبورن. ومع إنتاج حوالي نصف كيلوغرام من الهيدروجين يوميا، يمكن للنموذج الأولي تشغيل مركبة تعمل بخلية وقود تقطع مسافة 70 كيلومترا تقريبا.
إن استخدام التفاعل الكيميائي الضوئي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، معروف منذ عقود، لكن واجه تطبيقه العملي تحديات حتى الآن. ويمثل النظام الذي تم تطويره في المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان خطوة مهمة، في اتجاه حلول الطاقة المستدامة، كما كتبت كنان أكار من جامعة توينتي في هولندا في رسالة بريد إلكتروني، وجهتها إلى سويس إنفو (SWI Swissinfo). وتقوم المهندسة الميكانيكية بالبحث عن الهيدروجين الأخضر منذ أكثر من 15 عاما. وقالت في رسالتها "تخفف قدرته الإنتاجية المحلية، الحاجة إلى لوجستيات نقل واسعة النطاق، وتعزز جانبه العملي، وقابليته لتوسيع استخدامه".
وتقدر فترة تشغيل نظام“أرب” بحوالي 20 عاما، ولزيادة الإنتاج، يكفي إما زيادة قطر طبق القطع المكافئ أو مضاعفة عدد "الأشجار الاصطناعية"، كما يعرض الشريط التوضيحي التالي:
الهيدروجين الأخضر في الشركات الصناعية
سيتم اعتبارا من فبراير 2024، تشغيل أول مصنع تجريبي بجوار مصنع للإنشاءات المعدنية في مدينة آغل (Aigle) الواقعة في جنوب غرب سويسرا. وستقوم شركة "زوهلن ومير" (Zwahlen &Mayr) بتركيب خمسة أطباق بقدرة 20 ميغاوات، وبقطر تسعة أمتار – وبعبارة أخرى، غابة صغيرة من أشجار نظام "أرب". وستغطي حوالي 20 في المائة من احتياجاتها من الهيدروجين لتسخين المياه، وفقا لما قاله نائب مدير الشركة كريستيان شاربن.
وتخطط شركة "سو إتش هايتك" لتصدير ابتكاراتها. وتوجد خطط لإنشاء مصنع يضم ألف نظام "أرب" في كاليفورنيا، سينتج ما يصل إلى 2,400 طن من الهيدروجين سنويا. ويمكن لهذه المحطات، على سبيل المثال، توفير الوقود الأخضر للنقل الكثيف، وتشغيل 150 شاحنة تسافر لمسافة 500 كيلومتر في اليوم.
ويعتقد سوراب تيمبورن أنه باستخدام ضوء الشمس المركّز فقط، يمكن أن ينخفض سعر إنتاج الهيدروجين الأخضر في الولايات المتحدة إلى حوالي 2.5 دولار للكيلوغرام الواحد. بتكلفة مماثلة لتكلفة الهيدروجين الرمادي المصنوع من الميثان. (يتراوح السعر حاليا في سويسرا، بين 15 إلى 23 فرنكا للكيلو). وإذا كانت هناك أيضا مستشفيات في المنطقة المجاورة مستعدة لشراء الأكسجين من المشغلين، كما هو مخطط لشركة المعادن السويسرية، فإن تكلفة الهيدروجين ستنخفض بشكل أكبر.
وتجري شركة "سو إتش هايتك" أيضا مناقشات مع شركاء في الهند، بما في ذلك منتجي المواد الكيميائية، وشركات النقل التي ترغب في استبدال الديزل في الشاحنات والقطارات بالهيدروجين.
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