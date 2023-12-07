اختراع سويسري ومشروعات عربية واعدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

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يمكن أن يؤدي تطوير وإدخال الهيدروجين المنخفض الكربون، سواء الأزرق أو الأخضر، في المنطقة العربية دورًا مهمّا كجزء من مجموعة أدوات حلول الطاقة النظيفة، وأن يستفيد من موارد الغاز الطبيعي في المنطقة وإمكانات الطاقة المتجددة الموسعة. وتتنزل هذه الجهود في إطار السعي إلى تحقيق أهداف انبعاثات غازات الدفيئة الصافية الصفرية بحلول عام 2050 .

وقد باشرت بعض الدول العربية بذل جهود تهدف إلى تطوير القدرات الإنتاجية للهيدروجين الأزرق والأخضر من أجل تحقيق الانتقال الطاقي بحلول عام 2050، غير أنها لا تزال في مرحلة مبكّرة، وتقتصر على عدد محدود من الدول في المنطقة.

ووفقًا لأحدث مؤشّر عربي لطاقة المستقبل، الصّادر عن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنّه يتوقّع أن تصل قدرة المنطقة العربية على إنتاج الطاقة المتجددة إلى حوالي 180 جيغاوات بحلول عام 2030.

وتسلّط هذه الخريطة التفاعلية الضوء على التدابير والإجراءات التي اتّخذتها مجموعة من البلدان العربية على هذا الصعيد:

محتويات خارجية في سويسرا... مشروع فريد من نوعه

من جهتها، قطعت سويسرا شوطًا كبيرًا في هذا المجال بالفعل. الطَّبَقُ المكافئ المثبّت في حرم المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان (EPFL) شاهد على ذلك: بقُطْر سبعة أمتار، موجّه نحو السماء، يبدو كأنه تلسكوب. ومع ذلك، فهو ليس مصمّمًا لتلقّي الموجات الراديوية من الفضاء، ولكن لاستخدام ضوء الشمس والماء لإنتاج الهيدروجين والأكسجين.

إنه أول عرض توضيحي لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وفقًا لصوفيا هاوسينر، رئيسة مختبر علوم وهندسة الطاقة المتجددة في هذا المعهد ذائع الصيت. هذا يعني أنه على عكس الأجهزة التجريبية في المختبر، يحتوي هذا النموذج الأولي على كل ما يحتاجه لإنتاج الهيدروجين باستمرار.

لماذا يمثّل الهيدروجين عنصرًا أساسيًا في الانتقال الطاقي؟

الهيدروجين هو وقود خالٍ من الكربون ويمكن استخدامه "كبطارية" لتخزين الطاقة المتجددة. يكمن التحدي في القدرة على استخراجه من الأرض بشكل مربح أو من خلال إنتاجه من مصادر متجددة بكميات كبيرة وبتكاليف مقبولة. وتمثل هذه الطاقة النظيفة أيضًا أحد المواضيع الرئيسيةرابط خارجي التي ستطرح خلال المؤتمر الدولي القادم حول التغير المناخي، والذي سيُعقد في دبي (COP28). ويشكّل هذا المقال جزءًا من سلسلة تستكشف الإمكانيات التي يوفّرها الهيدروجين وقيوده من خلال تسليط الضوء على دور العلم والصناعة في البحث عن وقود المستقبل الأخضر.

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حصلت "سو إتش هايتك" (SoHHytec) وهي شركة ناشئة تابعة للمعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان (EPFL) على براءة اختراع للنظام المسمى“أرب” ( Arb) المشتق من الاسم اللاتيني للشجرة، ويتيح هذا النظام التغلب على مشكلتين رئيسيتين تعيقان تطوير الهيدروجين الأخضر: وهما ارتفاع تكلفة الإنتاج، وصعوبة نقل ما يعتبر ناقل الطاقة في المستقبل.

ويمكن أن ينتج نظام“أرب” الهيدروجين بالقرب من مكان استخدامه وبتكلفة مماثلة، إن لم تكن أقل، مما يسمى الهيدروجين الرمادي الذي يتم توليده من الميثان والفحم. وحاليا، يأتي 96 % من الهيدروجين المنتج في العالم من مصادر أحفورية.

هذا التميّز الذي تتمتع به شركة "سو إتش هايتك" مكّنها من جمع أكثر من ثلاثة ملايين فرنك من التمويل. وتمكنت من إقناع الشركات العاملة في قطاعات المعادن والطاقة والخدمات اللوجستية، التي تعتمد على الهيدروجين المتجدد، بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون (CO2). وأصبحت "الشجرة الاصطناعية" بعد عشر سنوات من البحث والتطوير، جاهزة لتؤتي ثمارها.

كيف تعمل الشجرة الاصطناعية؟

ينعكس ضوء الشمس من مرآة القطع المكافئ ويتركز في مفاعل يقع في النقطة البؤرية. وفي المفاعل، يقسم التيار الكهربائي الناتج عن الشمس جزيئات الماء (H2O) إلى هيدروجين (H2) وأكسجين (O2) - في عملية مشابهة لعملية التركيب الضوئي في الأشجار والنباتات.

تتركز أشعة الشمس في مفاعل، حيث يتم إنتاج الهيدروجين. SoHHytec

يدور النظام حول نفسه، ويتبع موقع الشمس في السماء لزيادة الإنتاج (انظر الفيديو أدناه). ويمكن أن ينتج الهيدروجين حتى في الطقس الغائم أو في الليل عن طريق الاتصال بمصدر خارجي للكهرباء.

وتظل الميزة الفريدة لهذا النظام القدرة على استعادة الحرارة والأكسجين المتولدين أثناء العملية. ويمكن استخدام الحرارة لتدفئة المباني، أو لتشغيل بعض الآلات الصناعية، بينما يمكن استخدام الأكسجين، الذي اعتبر غالبا من النفايات، في المستشفيات لعلاج المرضى الذين يعانون من فشل الجهاز التنفسي.

وتدعي شركة "سو إتش هايتك" أنه لدى نظام“أرب” كفاءة أعلى من محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر التقليدية، والتي تعمل بالطاقة الشمسية، أو الطاقة الكهرومائية. وحتى مع أخذ استعادة الحرارة والأكسجين بعين الاعتبار، تقترب الكفاءة من 80 %، حسب الشركة الناشئة.

محتويات خارجية هيدروجين لتشغيل سيارة واحدة حاليا

يمكن استخدام الهيدروجين مباشرة من نظام“أرب”. وتبلغ درجة نقاوته أكثر من 99% ويتم ضغطه مسبقا في المفاعل، مما يجعله جاهزا للاستخدام، كما يقول المؤسس المشارك سوراب تيمبورن. ومع إنتاج حوالي نصف كيلوغرام من الهيدروجين يوميا، يمكن للنموذج الأولي تشغيل مركبة تعمل بخلية وقود تقطع مسافة 70 كيلومترا تقريبا.

إن استخدام التفاعل الكيميائي الضوئي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، معروف منذ عقود، لكن واجه تطبيقه العملي تحديات حتى الآن. ويمثل النظام الذي تم تطويره في المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان خطوة مهمة، في اتجاه حلول الطاقة المستدامة، كما كتبت كنان أكار من جامعة توينتي في هولندا في رسالة بريد إلكتروني، وجهتها إلى سويس إنفو (SWI Swissinfo). وتقوم المهندسة الميكانيكية بالبحث عن الهيدروجين الأخضر منذ أكثر من 15 عاما. وقالت في رسالتها "تخفف قدرته الإنتاجية المحلية، الحاجة إلى لوجستيات نقل واسعة النطاق، وتعزز جانبه العملي، وقابليته لتوسيع استخدامه".

وتقدر فترة تشغيل نظام“أرب” بحوالي 20 عاما، ولزيادة الإنتاج، يكفي إما زيادة قطر طبق القطع المكافئ أو مضاعفة عدد "الأشجار الاصطناعية"، كما يعرض الشريط التوضيحي التالي:

الهيدروجين الأخضر في الشركات الصناعية

سيتم اعتبارا من فبراير 2024، تشغيل أول مصنع تجريبي بجوار مصنع للإنشاءات المعدنية في مدينة آغل (Aigle) الواقعة في جنوب غرب سويسرا. وستقوم شركة "زوهلن ومير" (Zwahlen &Mayr) بتركيب خمسة أطباق بقدرة 20 ميغاوات، وبقطر تسعة أمتار – وبعبارة أخرى، غابة صغيرة من أشجار نظام "أرب". وستغطي حوالي 20 في المائة من احتياجاتها من الهيدروجين لتسخين المياه، وفقا لما قاله نائب مدير الشركة كريستيان شاربن.

وتخطط شركة "سو إتش هايتك" لتصدير ابتكاراتها. وتوجد خطط لإنشاء مصنع يضم ألف نظام "أرب" في كاليفورنيا، سينتج ما يصل إلى 2,400 طن من الهيدروجين سنويا. ويمكن لهذه المحطات، على سبيل المثال، توفير الوقود الأخضر للنقل الكثيف، وتشغيل 150 شاحنة تسافر لمسافة 500 كيلومتر في اليوم.

ويعتقد سوراب تيمبورن أنه باستخدام ضوء الشمس المركّز فقط، يمكن أن ينخفض سعر إنتاج الهيدروجين الأخضر في الولايات المتحدة إلى حوالي 2.5 دولار للكيلوغرام الواحد. بتكلفة مماثلة لتكلفة الهيدروجين الرمادي المصنوع من الميثان. (يتراوح السعر حاليا في سويسرا، بين 15 إلى 23 فرنكا للكيلو). وإذا كانت هناك أيضا مستشفيات في المنطقة المجاورة مستعدة لشراء الأكسجين من المشغلين، كما هو مخطط لشركة المعادن السويسرية، فإن تكلفة الهيدروجين ستنخفض بشكل أكبر.

وتجري شركة "سو إتش هايتك" أيضا مناقشات مع شركاء في الهند، بما في ذلك منتجي المواد الكيميائية، وشركات النقل التي ترغب في استبدال الديزل في الشاحنات والقطارات بالهيدروجين.

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