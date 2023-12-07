Thursday, 07 December 2023 05:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قبل شهر من كأس آسيا.. الاتحاد القطري ينفصل عن كيروش

12/7/2023 8:16:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إنهاء تعاقده مع المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش، بـ"الاتفاق بين الطرفين".
وأصدر الاتحاد القطري بيانا رسميا حمل الإعلان عن رحيل المدرب البرتغالي البالغ 70 عاما، معربا عن شكره له على المرحلة التي قضاها مع منتخب "العنابي".
وتولى كيروش تدريب المنتخب القطري مطلع العام الجاري بعد نهاية تجربته الثانية مع إيران، وقاد الأول في 12 مباراة بين ودية وفي الكأس الذهبية وتصفيات كأس العالم، خرج بخمس انتصارات ومثلها خسائر مقابل تعادلين.
وسبق لكيروش تدريب منتخبات البرتغال والإمارات وجنوب إفريقيا وإيران وكولومبيا ومصر، بالإضافة إلى تدريب ريال مدريد الإسباني وسبورتينغ لشبونة.
وكلف الاتحاد القطري الإسباني ماركيز لوبيز بالمهام التدريبية للعنابي خلفا لكيروش، على أن يشرف على الفريق خلال نهائيات بطولة القارة الصفراء 2023 المقرر إقامتها بين شهري يناير وفبراير المقبلين.
وكان ماركيز لوبيز مسؤولا عن تدريب نادي الوكرة القطري، قبل أن يتم الاستعانة بخدماته لقيادة منتخب "العنابي".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN07122023000208011052ID1107554027

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث