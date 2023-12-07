المقاومة تعلن عن عمليات كبيرة جنوب غزة : استهدفنا 23 جندياً صهيونيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام انها استهدفت قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً بـ 3 عبوات مضادة للأفراد "رعدية" واوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق مدينة خانيونس التي تقع في جنوب قطاع غزة .
كما واكدت انها اشتبكت مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة واوقعتهم بين قتيل وجريح واستولت على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس .
واضافت ان مجاهدوها تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شمال شرق مدينة خانيونس .
هذا واستهدفت دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105" ودكت تحشدات قوات العدو المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون .
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا
MENAFN07122023000208011052ID1107554026
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.