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كارثة تاريخية لنادي الأساطير.. هبوط سانتوس

12/7/2023 8:16:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهد الدوري البرازيلي كارثة تاريخية لنادي الأساطير سانتوس بعدما هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية.
نشرت صحيفة غلوبو البرازيلية تقريراً كشفت خلاله عن وقوع أحداث شغب كبيرة من جانب جمهور سانتوس الذي لا يصدق هبوط الفريق العريق للمرة الأولى في تاريخه.
وأشارت إلى أنه عقب 111 سنة تاريخية من التواجد مع أندية القمة تلقى الفريق خسارة صادمة في الجولة الأخيرة من الدوري على أرضه أمام فورتاليزا 1-2، بينما فاز باهيا على أتلتيكو مينيرو وفاسكو دي غاما على براغانتينو، ليحصل سانتوس على البطاقة الأخيرة ضمن الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية، إلى جانب أندية غوياس وكورتيبا وأمريكا مينيرو.
ولعب في صفوف سانتوس عدد من الأساطير، يتقدمهم أعظم لاعب في تاريخ البرازيل، الراحل بيليه، إلى جانب النجم نيمار جونيور الذي نشأ في صفوفه قبل أن ينتقل إلى برشلونة، ويبدأ مسيرة رائعة في أوروبا، كما لعب في صفوفه روبينيو الذي لعب في صفوف ريال مدريد ومانشستر سيتي.
وأوضحت الصحيفة أن جمهور سانتوس إنهار بالبكاء في ملعب أوريانو كالديرا معقل الفريق، قبل أن يبدأ في القيام بأعمال شغب وتخريب خارج الملعب وإضرام النار في السيارات.

ملاعب

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