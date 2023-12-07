العقبة الخاصة تطلق نظام متابعة المشاريع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الخميس نظام متابعة مشاريع السلطة، الذي يهدف إلى متابعة كافة المشاريع الرئيسية في السلطة وتقييمها دورياً وتحديد نسب إنجازها والشؤون المرتبطة بالعمل .



ويساعد النظام في توثيق كافة المستندات المرتبطة بالمشاريع، والتنسيق بين المديريات والوحدات الإدارية المختلفة خاصة في حال كان التنفيذ مشتركا بين أكثر من مديرية.



وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز خلال رعايته إطلاق المشروع "ان النظام يوفر الوقت والجهد، ويبرز الإنجازات عالية المستوى التي تبنتها الإدارة العليا لغايات تفعيل متابعة المشاريع في سلطة العقبة ضمن الرؤية المستقبلية وهيكلة مديرياتها وترشيقها بناءً على التقدم المطرد في جميع النواحي التشغيلية الهامة".



وأضاف، ان النظام يختزل الوقت والجهد ويتابع المشاريع التنفيذية التابعة للسلطة ضمن أفضل الممارسات عالية المستوى من خلال أتمتة البيانات ومتابعة المشاريع الكترونيا من حيث نسب الإنجاز والصعوبات التي تواجهها أثناء التنفيذ.



يذكر أن المشروع الذي تم إعداده من قبل وحدة متابعة الاستراتيجية في السلطة خلال فترة زمنية قصيرة سيساهم بتزويد الإدارات المختلفة بقاعدة بيانات محدّثة وتقارير عن كافة المشاريع، وإجراء تقييمات دورية ومستمرة للمشاريع ورفع مستوى الأداء وتسهيل الإجراءات.