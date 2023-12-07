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نجم مانشستر يونايتد يخسر 50% من رصيده البنكي

12/7/2023 8:16:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن نجم مانشستر يونايتد ماسون غرينوود خسر ما يقارب 50% من رصيده البنكي على خلفية الأزمة التي واجهها في الفترة الماضية.
قالت الصحيفة إن "اللاعب المعار إلى خيتافي الإسباني تعرضت موارده المالية إلى ضربة كبيرة، بعدما تم اتهامه في قضية اغتصاب قبل أن يتم اسقاط التهمة عنه".
وذكرت: "انخفض رصيد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً من 963 ألف جنيه إسترليني إلى 530 ألفاً، بينما كان رصيده في البنك العام الماضي يتجاوز مليون جنيهاً، قبل أن ينخفض إلى 566 ألفاً في (آيلول) الماضي".
وأضافت: "رغم أن غرينوود يحتفظ براتبه الأسبوعي من مانشستر يونايتد البالغ 75 ألف جنيه إسترليني، ولكنه لديه ديون تبلغ 55 ألفاً يتم استقطاعها من الراتب".
وأشارت إلى أنه رغم اسقاط التهم عنه في (شباط) الماضي، ولكن مانشستر يونايتد قرر بدء التحقيقات ضد اللاعب الإنجليزي في (آب) الماضي بدلاً من إنهاء عقده، بينما تمت إعارته إلى خيتافي، حيث أحرز 4 أهداف مع النادي الإسباني خلال الموسم الحالي.

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