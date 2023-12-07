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الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 815 عسكريا وإسقاط مقاتلة و27 مسيرة أوكرانية

12/7/2023 8:16:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 815 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلة أوكرانية و27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 75 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.


على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 280 عسكريا ومدافع غربية.


على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين وبلغت خسائر العدو 175 عسكري وأسلحة غربية.


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