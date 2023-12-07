الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 815 عسكريا وإسقاط مقاتلة و27 مسيرة أوكرانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 815 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلة أوكرانية و27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 75 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.
على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 280 عسكريا ومدافع غربية.
على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين وبلغت خسائر العدو 175 عسكري وأسلحة غربية.
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