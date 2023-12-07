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قصف منازل بجباليا وغارة عنيفة على بيت حانون

12/7/2023 8:16:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصف الاحتلال الاسرائيلي منازل سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة


وافاد مراسل الجزيرة أن غارة جوية عنيفة استهدفت مناطق في بيت حانون شمالي قطاع غزة

وارتقى عدد من الشهداء واصيب اخرون بقصف إسرائيلي، استهدف مبنى سكنيا غرب حي الدرج وسط مدينة غزة


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