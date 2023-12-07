قصف منازل بجباليا وغارة عنيفة على بيت حانون
التاريخ
12/7/2023 8:16:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصف الاحتلال الاسرائيلي منازل سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
وافاد مراسل الجزيرة أن غارة جوية عنيفة استهدفت مناطق في بيت حانون شمالي قطاع غزة
وارتقى عدد من الشهداء واصيب اخرون بقصف إسرائيلي، استهدف مبنى سكنيا غرب حي الدرج وسط مدينة غزة
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