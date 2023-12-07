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ضحكة الحكم بعد هدف تشيلسي تثير غضب مشجعي مانشستر يونايتد

12/7/2023 8:16:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد مشجعو مانشستر يونايتد الحكم كريس كافانا وهو يضحك مع نجم تشيلسي كولر بالمر بعد ثوانٍ فقط من تسجيله هدف التعادل لصالح البلوز.
ووضع سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد في المقدمة، قبل أن يسجل بالمر هدفه الأول من اللعب المفتوح لصالح البلوز أمس الأربعاء في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهر الحكم كافانا يبتسم أثناء تحدثه مع بالمر في الشوط الأول بعد الهدف الذي مُني به يونايتد.
وقال أحد المشجعين غاضبًا: "رأيت الحكم يضحك مع بالمر بعد الهدف. كان ينزف باللون الأزرق".
وعلق آخر برموز تعبيرية غاضبة: "لماذا كان الحكم يضحك مع بالمر". بينما شارك ثالث: "الحكم يبتسم لبالمر بعد تسجيله الهدف. لا يمكنك أن تقول لي أن هذا الحكم ليس متحيزًا!".
"لماذا يبتسم الحكم بعد التعادل" غرَّد رابع غاضبًا. وأضاف آخر: "لاحظوا أن الحكم ابتسم لبالمر بعد الهدف. يبدو أن هناك مَن هو سعيد".
وكان بالمر، الذي انتقل إلى تشيلسي خلال الصيف، من مشجعي يونايتد في مرحلة الطفولة.
وحقق مانشستر يونايتد الفوز على تشيلسي في توقيت هام للغاية إذ يعاني الفريق من أزمات عديدة للغاية بين المدرب إيريك تين هاغ واللاعبين.

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