أضرار خطيرة لشتغيل التدفئة الكهربائية أثناء النوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات حرارة الطقس، يلجأ البعض لشتغيل المدفأة الكهربائية ليلا ونهارا للحصول على الدفء.

مخاطر صحية ناتجة من تشغيل المدفأة



- جلد جاف

الهواء الدافئ يمكن أن يجرد جلد الجسم من الزيوت الطبيعية، فيؤدى هذا الى حدوث جفاف وحكة إذا تم ترك المدفأة طوال الليل.



- صعوبة في التنفس

المدفأة تسبب صعوبة في التنفس، بالإضافة الى جفاف الحلق والسعال .



- تعرق ليلى

تشغيل المدفأة طوال الليل تعرضك الى زيادة العرق أثناء النوم، مما يعرضك الى اضطرابات في النوم، هذا التعرق يؤدى بالشخص إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض الجلدية.



- أعراض تشبه البرد

كثرة تشغيل المدفأة طوال الليل يؤدى الى تراكم الغبار الذى يعرضك إلى الحساسية، وأيضا انسداد الأنف والعطس من المشاكل الشائعة، نحن بالفعل معرضون لهذه الأعراض بسبب الفيروسات المنتشرة في فصل الشتاء، ولكن يمكن أن يكون سببها أيضا بيئة نومنا.



- تورم القدمين

حينما تستيقظ بأقدام منتفخة، فقد يكون هذا مؤشر على أنك تنام في غرفة تكون درجة حرارتها مرتفعة جدا، نتيجة تشغيل المدفأة .



- انتشار الحشرات

الحشرات مثل البراغيث والذباب وبق الفراش تنمو في البيئات الدافئة.

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