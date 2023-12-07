أضرار خطيرة لشتغيل التدفئة الكهربائية أثناء النوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات حرارة الطقس، يلجأ البعض لشتغيل المدفأة الكهربائية ليلا ونهارا للحصول على الدفء.
مخاطر صحية ناتجة من تشغيل المدفأة
- جلد جاف
الهواء الدافئ يمكن أن يجرد جلد الجسم من الزيوت الطبيعية، فيؤدى هذا الى حدوث جفاف وحكة إذا تم ترك المدفأة طوال الليل.
- صعوبة في التنفس
المدفأة تسبب صعوبة في التنفس، بالإضافة الى جفاف الحلق والسعال .
- تعرق ليلى
تشغيل المدفأة طوال الليل تعرضك الى زيادة العرق أثناء النوم، مما يعرضك الى اضطرابات في النوم، هذا التعرق يؤدى بالشخص إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض الجلدية.
- أعراض تشبه البرد
كثرة تشغيل المدفأة طوال الليل يؤدى الى تراكم الغبار الذى يعرضك إلى الحساسية، وأيضا انسداد الأنف والعطس من المشاكل الشائعة، نحن بالفعل معرضون لهذه الأعراض بسبب الفيروسات المنتشرة في فصل الشتاء، ولكن يمكن أن يكون سببها أيضا بيئة نومنا.
- تورم القدمين
حينما تستيقظ بأقدام منتفخة، فقد يكون هذا مؤشر على أنك تنام في غرفة تكون درجة حرارتها مرتفعة جدا، نتيجة تشغيل المدفأة .
- انتشار الحشرات
الحشرات مثل البراغيث والذباب وبق الفراش تنمو في البيئات الدافئة.
الكونسلتو
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