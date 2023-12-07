Thursday, 07 December 2023 05:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوكيتينو يعدد أسباب الخسارة أمام اليونايتد

12/7/2023 8:16:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عدد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، أسباب سقوط فريقه أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (1-2)، مساء الأربعاء، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال بوكيتينو في تصريحات نقلها موقع "بي بي سي": "الفريق الآخر استحق الانتصار، كان الأمر صعبًا في البداية حيث أظهروا طاقة هائلة، لعبنا بدورنا يوم الأحد، وبالتالي عانينا من يوم أقل من الراحة مقارنة معهم".
وأضاف: "كان من الصعب بدء المباراة بالطريقة التي أردناها، ومع ذلك خلقنا فرصا للتواجد في اللقاء، بدأنا الشوط الثاني بصورة جيدة للغاية، ومن ثم استقبلنا هدفًا وكانت الأمور صعبة".
وتابع بوكيتينو: "علينا استعادة جميع اللاعبين ورفع المستوى، هذا وقت تنافسي للغاية، نحتاج لمساعدة اللاعبين وإيجاد حل لرفع المستوى".
وتطرق مدرب البلوز للحديث عن كول بالمر: "لا يمكن أن نضع كل شيء على عاتقه فهو صغير للغاية، وصل إلينا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات لمساعدتنا وسجل هدفًا جيدًا".
وعلق على مستوى تشيلسي في اللقاء، قائلا: "هذه النوعية من المباريات من الصعب تقيمها، مانشستر حصل على يوم إضافي من الراحة، علينا استعادة اللاعبين وتقديم مستوى تنافسي أكبر، حققنا انتصارا جيدا أمام برايتون ولكن خسرنا الآن".
وأتم: "يجب التمتع بفاعلية أكبر في ملعب مثل أولد ترافورد، علينا اتخاذ القرارات الصحيحة".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN07122023000208011052ID1107554016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث