حزب الله: استهدفنا موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة وأصبناه بشكل مباشر

حزب الله: استهدفنا موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة وأصبناه بشكل مباشر
التاريخ
12/7/2023 8:16:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني، إن عناصره استهدفت موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة، وأصابته إصابة مباشرة.
كما واعلن حزب الله اللبناني بوقت مسبق من اليوم إنه استهدف موقعي المرج وحرج راميم الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة، وإنه حقق إصابات مباشرة جراء ذلك .
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