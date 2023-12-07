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حزب الله: استهدفنا موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة وأصبناه بشكل مباشر

12/7/2023 8:16:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني، إن عناصره استهدفت موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة، وأصابته إصابة مباشرة.

كما واعلن حزب الله اللبناني بوقت مسبق من اليوم إنه استهدف موقعي المرج وحرج راميم الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة، وإنه حقق إصابات مباشرة جراء ذلك .


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