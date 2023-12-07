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صدمة جديدة.. توصية بإيقاف بوجبا 4 سنوات

12/7/2023 8:15:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس ضربة جديدة تهدد استمرار مسيرته داخل الملاعب.
ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات طالبت بإيقاف بوجبا 4 أعوام.
أضافت الصحيفة الإيطالية أن القرار يتعلق بإيجابية عينة هرمون التستوستيرون للاعب للفرنسي في أغسطس/آب الماضي.
وكان بوجبا خضع لعينة فحص عشوائية بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي رغم جلوسه على مقاعد البدلاء.
وتورط النجم الفرنسي أكثر بعد ثبوت إيجابية العينة الثانية في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
وتعرض بول بوجبا (30 عاما) لعقوبة الإيقاف منذ 11 سبتمبر/أيلول الماضي بسبب هذه الأزمة، وطالبت الوكالة الدولية بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
وكانت تقارير صحفية كشفت محاولات بوجبا للتوصل لاتفاق مع السلطات الإيطالية على تخفيض العقوبة إلى عامين، لكن المفاوضات لم تنجح.
وحال تنفيذ عقوبة الإيقاف لن يعود بوجبا إلى الملاعب قبل عام 2027 حيث سيكون عمره حينها 34 عاما.

ملاعب

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