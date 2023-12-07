مستعمرون يستولون على 12 دونما جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استولى مستعمرون، اليوم الخميس، على أرض زراعية بمساحة 12 دونما، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن عددا من المستعمرين استولوا على مساحة تقدر بحوالي 12 دونما، وزرعوها

بأشجار حرجية في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوبا، والواقعة بين مستعمرة "أفرات"، والبؤرة الاستعمارية، "كفعات عيتام" الجاثمتين على أراضي المواطنين، تعود للمواطن محمد عيسى الهريمي.

يشار إلى أن المستعمرين استولوا قبل أسبوع على حوالي 300 دونم في الموقع ذاته، وقاموا بزراعته بأشجار حرجية.