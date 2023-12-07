مقاومة الجدار: الاحتلال يستولي على 501 دونم من أراضي بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 501 دونم من أراضي بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم الخميس، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مصادرة 501 دونم من أراضي المواطنين في جبع في محافظة القدس، بحجة أنها أراضي دولة".

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن "الأراضي التي استهدفها الأمر العسكري تقع في الحوض رقم 3 طبيعي من وادي النمر، والحوض رقم 4 طبيعي من عرقان الجحش من أراضي قرية جبع".

وأضاف شعبان أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال تحويل هذه الأراضي إلى ما تسمى أراضي الدولة أن تُحدث تواصلاً جغرافياً بين مستعمرتي "آدم" و"جيفع بنيامين" في القدس المحتلة، نظراً إلى وقوع هذه الأراضي المستهدفة في المساحة الفاصلة بين المستعمرتين، ما يساهم مستقبلاً في تمدد المستعمرات على أراضي المواطنين دون مراعاة لحقوقهم الأساسية ودون التفات إلى موقف القانون الدولي الذي يجرم هذه المخالفات الجسيمة الصادرة عن القوة القائمة بالاحتلال في الأرض المحتلة.

وتهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هذا النوع من الإعلانات إلى تحويل أراضي المواطنين إلى المشروع الاستعماري، في تجيير فظيع للقوانين السائدة قبل الاحتلال لصالح الاستعمار المتزايد في الأرض الفلسطينية، وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة، وهي جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار، من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة، وفقا للهيئة.

وطالب شعبان المواطنين أصحاب الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري بالتوجه إلى مكاتب الهيئة من أجل إنجاز ملفات قانونية بأسرع وقت ممكن، لإبطال الأمر الاحتلالي.