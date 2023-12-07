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جنين: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الطفل عمر أبو بكر في يعبد

12/7/2023 8:15:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- شيّعت جماهير غفيرة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل عمر محمود صادق أبو بكر (16 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها مساء أمس.

وجاب موكب التشييع شوارع يعبد، بعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه والصلاة عليه، ثم تمت مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لتمكين شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال، وعدوانه المستمر وجرائمه التي تُرتكب بحق شعبنا ومدنه ومخيماته وقراه.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، استُشهد في الضفة 266 مواطنا، وأصيب نحو 3200 آخرين.


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