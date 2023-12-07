جنين: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الطفل عمر أبو بكر في يعبد

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- شيّعت جماهير غفيرة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل عمر محمود صادق أبو بكر (16 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها مساء أمس.
وجاب موكب التشييع شوارع يعبد، بعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه والصلاة عليه، ثم تمت مواراته الثرى في مقبرة البلدة.
وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لتمكين شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال، وعدوانه المستمر وجرائمه التي تُرتكب بحق شعبنا ومدنه ومخيماته وقراه.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، استُشهد في الضفة 266 مواطنا، وأصيب نحو 3200 آخرين.
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