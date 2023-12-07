إعفاء طلبات إصدار جوازات سفر الجرحى ومرافقيهم الذين خرجوا من قطاع غزة من الرسوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إعفاء طلبات جوازات السفر الجديدة من الرسوم لفئة الجرحى ومرافقيهم الذين خرجوا من قطاع غزة، لغرض العلاج بالخارج ولا يحملون أي أوراق ثبوتية أو هي منتهية الصلاحية.
كما أعلن تمديد جوازات السفر لمدة عام لأبناء الجالية في الدول التي لا يصلها البريد بسهولة نتيجة الظروف الراهنة، وذلك وفقاً للقانون المعمول به في وزارة الخارجية والمغتربين.
MENAFN07122023000205011050ID1107554005
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.