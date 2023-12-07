إعفاء طلبات إصدار جوازات سفر الجرحى ومرافقيهم الذين خرجوا من قطاع غزة من الرسوم

كما أعلن تمديد جوازات السفر لمدة عام لأبناء الجالية في الدول التي لا يصلها البريد بسهولة نتيجة الظروف الراهنة، وذلك وفقاً للقانون المعمول به في وزارة الخارجية والمغتربين.

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