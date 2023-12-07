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إعفاء طلبات إصدار جوازات سفر الجرحى ومرافقيهم الذين خرجوا من قطاع غزة من الرسوم

12/7/2023 8:15:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إعفاء طلبات جوازات السفر الجديدة من الرسوم لفئة الجرحى ومرافقيهم الذين خرجوا من قطاع غزة، لغرض العلاج بالخارج ولا يحملون أي أوراق ثبوتية أو هي منتهية الصلاحية.

كما أعلن تمديد جوازات السفر لمدة عام لأبناء الجالية في الدول التي لا يصلها البريد بسهولة نتيجة الظروف الراهنة، وذلك وفقاً للقانون المعمول به في وزارة الخارجية والمغتربين.



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