المدير العام لمعهد الإدارة العامة تشارك كمتحدّث رئيس في أعمال المؤتمر الدولي المشترك مينابار/ أميبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، عضو منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار)، على ما تشكّله صناعة البحوث والمعرفة من أهمية؛ كونها مُرتكز أساسي للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي دوليًا، مضيفة أن مملكة البحرين حريصة على تطوير منظومة بحثية متكاملة، تدعم صناعة السياسات المبنية على العلوم البحثية، والبراهين، وفُضلى التجارب الدولية الإدارية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير استراتيجيات العمل المؤسسي في المنطقة، بما يرتقي بالخدمات المُقدّمة ويحقّق تطلّعات المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدّث رئيس في أعمال المؤتمر الدولي المشترك ما بين منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار)، ورابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط (أميبا)، تحت عنوان السياسات والحوكمة والقيادة في أوقات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقام في الفترة بين السابع والعاشر من ديسمبر الجاري، بتنظيم واستضافة من الجامعة الأمريكية في القاهرة – مصر، بحضور عدد من الوزراء، وأصحاب السعادة، والباحثين، والخبراء، والمهتمين.



وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة خلال مشاركتها، أن مملكة البحرين مُمثّلة بمعهد الإدارة العامة حرصت منذ تأسيسها لمنظمة (مينابار) في عام 2014م على تعزيز ثقافة البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، وإنشاء شبكات التواصل ما بين الممارسين والباحثين على الصعيد المحلّي والإقليمي والدولي؛ من خلال شراكاتها المحلّية، والإقليمية، والدولية، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الدولي المشترك بما يحقّق الاستفادة من فُضلى التجارب والممارسات في المنطقة المتعلّقة بمواجهة وإدارة مختلف التحديات والظروف.



واستقطب المؤتمر هذا العام ما يزيد عن 95 ورقة بحثية وممارسة تطبيقية، من 18 دولة من أنحاء العالم، وسيعمل المعهد بدوره بالتعاون مع شركائه على استثمار نتائج البحوث العلمية والنتائج المنبثقة عن مؤتمر (مينابار)، بما يسهم في بناء مجتمعات مزدهرة قادرة على إدارة التحديات المستقبلية.