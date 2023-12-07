رئيسا مجلسي النواب والشورى يؤكدان الدعم البرلماني المتواصل لتعزيز العلاقات البحرينية الإماراتية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، و علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، الحرص البرلماني المتواصل على تعزيز العلاقات الأخوية الوطنية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومد جسور التعاون والتنسيق المشترك مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ودعم تطوير مسارات العمل الثنائي لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد رئيسي مجلسي النواب والشورى بما تحظى به العلاقات الثنائية الوطيدة من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، بحضور وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني الدولي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري، حيث ثمّن رئيسا مجلسي النواب والشورى عن عظيم الشكر والثناء لما حظي به وفد مملكة البحرين من حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والتقدير الكبير من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب رئيسي مجلسي النواب والشورى عن خالص التهاني والتبريكات لنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، وعقد الاجتماع البرلماني الدولي بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والاتحاد البرلماني الدولي، والذي أكد الإمكانات الكبيرة والمتقدمة، والتنظيم المتميز والإعداد الدقيق، والكفاءات الإماراتية المؤهلة والقادرة على استقطاب مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية الكبرى.

كما وبحث الجانبان سبل دعم العمل البرلماني الجماعي لمعالجة تحديات تغير المناخ، وآليات مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والبحث عن حلول تشريعية يستفيد منها الجميع، خاصة في مجالات الطاقة وتغير المناخ، وإشراك المؤسسات البرلمانية في عملية التوصل إلى حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادرات ومخرجات الاجتماع البرلماني مع المؤتمر الرئيسي، وإبراز الدور البرلماني الهام في القضايا العالمية.