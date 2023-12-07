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الأشغال : غلق مسارين على شارع الفاتح خلال عطلة نهاية الأسبوع

12/7/2023 8:07:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع الفاتح في الجزء المحصور بين شارع طرفة بن العبد وشارع الشيخ دعيج تستدعي غلق مسارين وتوفير واحد لحركة المرور المتجهة جنوبًا نحو ميناء سلمان مع غلق مسار الانعطاف يمينًا من شارع الفاتح إلى شارع الشيخ دعيج.
وأوضحت الوزارة أن العمل في الموقع المذكور أعلاه سيتم خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من يوم غد الجمعة 8 ديسمبر في الساعة 01:00 صباحًا إلى يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري في الساعة 05:00 صباحًا.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.

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