الأشغال : غلق مسارين على شارع الفاتح خلال عطلة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع الفاتح في الجزء المحصور بين شارع طرفة بن العبد وشارع الشيخ دعيج تستدعي غلق مسارين وتوفير واحد لحركة المرور المتجهة جنوبًا نحو ميناء سلمان مع غلق مسار الانعطاف يمينًا من شارع الفاتح إلى شارع الشيخ دعيج.
وأوضحت الوزارة أن العمل في الموقع المذكور أعلاه سيتم خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من يوم غد الجمعة 8 ديسمبر في الساعة 01:00 صباحًا إلى يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري في الساعة 05:00 صباحًا.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.
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