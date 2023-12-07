وزير الصناعة والتجارة يفتتح التوسعة الجديدة لمصنع أغطية الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الإسهامات المتميزة التي تقدمها الشركات الوطنية الرائدة وسعيها الدائم لدفع التطور الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين، مشيدًا بدورها الفاعل في تعزيز النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة والطموحة لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الصناعة والتجارة للتوسعة الجديدة لمصنع أغطية الخليج التابعة لاستثمارات الزياني، بحضور السيد ستيفين تانادا الرئيس التنفيذي لمجموعة "Aptar"، وعدد من المسئولين في كلا الجانبين، وذلك بموقع المصنع الكائن بمنطقة سترة الصناعية.
بعدها استمع الوزير خلال جولته بالمصنع إلى شرح مفصل حول آليات العمل في التوسعة الجديدة التي تم تنفيذها من خلال شراكة استراتيجية بين مصنع أغطية الخليج وشركة "Aptar"، والعمل على زيادة حصة الإنتاج ورفع معدلات التنوع في منتجات المصنع من خلال إضافة منتجات جديدة، حيث تعد شركة "Aptar"واحدة من الشركات العالمية التي تمتلك خبرة طويلة في مجال صناعة الأغطية بمختلف أنواعها واستخداماتها.
هذا ويعد مصنع أغطية الخليج والذي تم تأسيسه في العام 1992 كمشروع مشترك ما بين شركة استثمارات الزياني وشركة ألمنيوم أمريكا، من أهم المصانع التي تعمل في مجال تصنيع وتسويق منتجات الأغطية في العالم وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تقدم نظاماً متكاملاً من الخدمات الشاملة والمتكاملة في مجال الأغطية، وماكينات الإغلاق، وتغيير أجزاء الزجاجات وتقدم هذه الخدمات والمنتجات للأسواق والشركات العالمية والإقليمية.
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