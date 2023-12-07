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وزير الصناعة والتجارة يفتتح التوسعة الجديدة لمصنع أغطية الخليج

12/7/2023 8:07:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الإسهامات المتميزة التي تقدمها الشركات الوطنية الرائدة وسعيها الدائم لدفع التطور الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين، مشيدًا بدورها الفاعل في تعزيز النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة والطموحة لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الصناعة والتجارة للتوسعة الجديدة لمصنع أغطية الخليج التابعة لاستثمارات الزياني، بحضور السيد ستيفين تانادا الرئيس التنفيذي لمجموعة "Aptar"، وعدد من المسئولين في كلا الجانبين، وذلك بموقع المصنع الكائن بمنطقة سترة الصناعية.
بعدها استمع الوزير خلال جولته بالمصنع إلى شرح مفصل حول آليات العمل في التوسعة الجديدة التي تم تنفيذها من خلال شراكة استراتيجية بين مصنع أغطية الخليج وشركة "Aptar"، والعمل على زيادة حصة الإنتاج ورفع معدلات التنوع في منتجات المصنع من خلال إضافة منتجات جديدة، حيث تعد شركة "Aptar"واحدة من الشركات العالمية التي تمتلك خبرة طويلة في مجال صناعة الأغطية بمختلف أنواعها واستخداماتها.
هذا ويعد مصنع أغطية الخليج والذي تم تأسيسه في العام 1992 كمشروع مشترك ما بين شركة استثمارات الزياني وشركة ألمنيوم أمريكا، من أهم المصانع التي تعمل في مجال تصنيع وتسويق منتجات الأغطية في العالم وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تقدم نظاماً متكاملاً من الخدمات الشاملة والمتكاملة في مجال الأغطية، وماكينات الإغلاق، وتغيير أجزاء الزجاجات وتقدم هذه الخدمات والمنتجات للأسواق والشركات العالمية والإقليمية.

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