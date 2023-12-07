(MENAFN
- Editorial) الشارقة 7 ديسمبر، 2023:
تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، الملتقى المالي العربي الأول، لمناقشة أفضل التجارب والممارسات الرائدة في المالية العامة، لمواجهة التحديات المعاصرة، وذلك خلال الفترة من 24- 25 ديسمبر في جمهورية مصر العربية.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتميزة في إدارة المالية العامة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المعاصرة.
القحطاني: "الملتقى يستعرض أفضل الممارسات والتجارب في إدارة المالية العامة"
وقال سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية:" يهدف الملتقى المالي العربي الأول، إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب في ادارة المالية العامة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات مع مختلف الجهات المشاركة، ومناقشة أبرز التحديات والقضايا التي تتعلق بالموارد المالية في القطاع العام، إلى جانب تبني السياسات الجديدة التي تعزز من إدارة المالية العامة بشكل أفضل لتلبي تطلعات المجتمع وتطوير أوجه العمل في القطاع الحكومي، في ظل التحديات والظروف المستجدة".
القصير: "الملتقى يترجم رؤية حاكم الشارقة الساعية إلى بناء منظومة متكاملة تعمل بوعي ومعرفة لتحقيق واستدامة رفاهية المجتمع".
من جانبه، قال سعادة سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة:" يأتي إطلاق هذا الملتقى ترجمةً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الساعية إلى ضرورة تمكين وتضافر الجهود مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في المنطقة العربية والعمل على نشر أفضل التجارب والتطبيقات المبتكرة والناجحة في إدارة المال العام، وصولاً للتنمية الشاملة والمستدامة في صورها وأبعادها كافة، وصولاً إلى اقتصاد حقيقي يعمل على بناء منظومة متكاملة تعمل بوعي ومعرفة لتحقيق واستدامة رفاهية المجتمع".
محاور الملتقى
ويناقش الملتقى 6 محاور رئيسية، ويتضمن المحور الأول إدارة الموازنة المتكاملة، والمحور الثاني تأثير السياسات المالية والاقتصادية على المالية العامة، والمحور الثالث التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمحور الرابع تحسن كفاءة الإنفاق الحكومي، والمحور الخامس الشفافية ومكافحة الفساد والمحور السادس التجارب المتميزة.
الفئات المستهدفة للملتقى
ويستهدف الملتقى أصحاب المعالي والسعادة والوزراء ورؤساء الهيئات في الوزارات والجهات المالية في الدول العربية والمدراء الماليون في الجهات الحكومية والدوائر المحلية المختلفة، والباحثون والمتخصصون في المالية العامة وإدارة الموازنة والحسابات والرقابة الداخلية والتدقيق والمراجعة، بالإضافة إلى العاملون في تنظيم القطاع المالي والمصرفي والعاملون في المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية، ومسؤولي التدقيق والرقابة المالية في الحكومات والمؤسسات المالية وجميع العاملين والمتخصصين في مجال المالية العامة.
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