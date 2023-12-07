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لأول مرة بعد 111 عامًا.. نادي «بيليه ونيمار» يهبط إلى الدرجة الثانية في البرازيل

12/7/2023 8:01:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقت جماهير نادي سانتوس البرازيلي، صدمة تاريخية، بهبوط الفريق للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الثانية، بعد الخسارة بنتيجة (1-2) أمام فورتاليزا، بالجولة الأخيرة من منافسات الدوري المحلي.

وكان سانتوس من 3 أندية لم يسبق لها الهبوط من دوري الدرجة الأولى البرازيلي، مع ناديي ساوباولو وفلامنجو.

وكاد سانتوس يبتعد عن الهبوط عندما كان متعادلا (1-1) مع فورتاليزا في الشوط الثاني وكان فاسكو دي جاما متعادلًا (1-1) مع براجانتينو، لكن هدف سيرجينيو لفاسكو في الدقيقة 82 وهدفا آخر في الوقت بدل الضائع من لوسيرو لفورتاليزا، قادا الفريق للهبوط أمام جماهيره المحبطة.

وبعد انتهاء المباراة نزل جمهور سانتوس غاضباً ملعب "فيلا بيلميرو"، لكن تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع.

ومع ذلك انتقلت أعمال الشغب إلى محيط الملعب وقام المشجعون بنهب بعض المتاجر وأضرموا النيران في حافلات وسيارات خاصة، بحسب الشرطة.

وساهم الأسطورة الراحل بيليه في جعل سانتوس أحد أشهر أندية كرة القدم في العالم، واشتهر اسم الفريق البرازيلي في الخمسينيات والستينيات بتحقيق 10 بطولات للولاية، و6 ألقاب في الدوري البرازيلي، والتتويج بكوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية.

بالإضافة إلى بيليه، قدم سانتوس العديد من اللاعبين المتميزين مثل مهاجم ميلان السابق روبينيو، وأفضل هداف في البرازيل نيمار، ومهاجم ريال مدريد رودريغو.

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