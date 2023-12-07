النصر يفتقد المغربي تاعرابت أمام خورفكان

يفتقد فريق الكرة بنادي النصر جهود نجمه المغربي عادل تاعرابت في مباراته المقبلة، التي تجمعه مع خورفكان بالجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد غد.

وغاب تاعرابت عن المباراة الماضية، التي تعادل فيها النصر مع الوحدة بهدف لمثله، على ملعبه، الجمعة الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة اتحاد كلباء في الجولة الثامنة.

ويواصل اللاعب المغربي التدرب على انفراد ضمن عملية التأهيل، ومن المتوقع أن ينضم إلى الفريق في مباراة إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين الثلاثاء المقبل.

ويعد تاعرابت من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة النصر، حيث شارك في7 مباريات سجل فيها هدفاً واحداً وساهم في صناعة 3 أهداف، ويشكل غيابه تحدياً صعباً للمدرب الهولندي الجديد ألفريد شرودر الذي يبحث عن الفوز الأول مع الفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز