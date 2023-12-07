واشنطن تتهم طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب

اتهمت الولايات المتحدة أمس الأربعاء الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في النزاع الجاري بينهما منذ أشهر في السودان، من غير أن تفرض عقوبات جديدة عليهما في الوقت الحاضر.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان "تبيّن لي أن عناصر في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب في السودان".

كما اتهم "أيضا عناصر في قوات الدعم السريع ومجموعات متحالفة معها" بارتكاب "جرائم ضد الانسانية وعمليات تطهير عرقي"، مشيراً إلى روايات عن عمليات قتل جماعي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت من الإثنية الإفريقية في دارفور.

وتابع "تمت مطاردة المدنيين (من قبيلة) المساليت وتركوا ليموتوا في الشوارع، وأضرمت النيران في منازلهم وقيل لهم إنه لا مكان لهم في السودان".

وحضّ بلينكن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على "وقف هذا النزاع الآن والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الانساني الدولي وحقوق الإنسان، وعلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع".

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو منذ ابريل.

وأسفرت الحرب عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد). وتسببت بنزوح نحو ستة ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة بحسب الأمم المتحدة.

واعتبر بلينكن في البيان أنّ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "نشرا العنف والموت والدمار في كل أنحاء السودان". وأضاف "يدفع المدنيون ثمن هذا الصراع العبثي".

ترهيب

وذكر البيان أن عناصر في قوات الدعم السريع ومجموعات مسلحة متحالفة معها عملت على "ترهيب النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي ومهاجمتهن في منازلهن واختطافهن في الشوارع، ومن خلال استهداف اللواتي حاولن الفرار إلى مكان آمن".

وأعلن أن هذه الأفعال بمثابة "صدى" للحرب في دارفور التي بدأت منذ عشرين عاماً ووصفتها الولايات المتحدة بأنها "إبادة جماعية".





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