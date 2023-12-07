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سيشل تعلن حال الطوارئ بعد انفجار وسط فيضانات مدمرة

12/7/2023 8:01:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الرئاسة في جزيرة سيشل حال الطوارئ، يوم الخميس، بعد وقوع انفجار ضخم داخل مستودع متفجرات، ما تسبب في "أضرار جسيمة" بمنطقة صناعية تشهد أيضا فيضانات عارمة عقب هطول أمطار غزيرة.

وقع الانفجار مساء الأربعاء بمنطقة بروفيدنس في جزيرة ماهي، أكبر جزر سيشيل، وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

وقالت الرئاسة في بيان "نطلب من جميع السكان التزام منازلهم. سنغلق جميع المدارس، ولن نسمح إلا للعاملين في الخدمات الأساسية والمسافرين بحرية الحركة".

وأضاف البيان أن خدمات الطوارئ متاحة في المنطقة، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الانفجار.

تعرض معظم مناطق شرق أفريقيا لهطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات عارمة في عدة دول، من بينها الصومال وتنزانيا.


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