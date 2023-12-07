«الإمارات للتعليم» تعتمد جداول الاختبارات التعويضية

اعتمدت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي الجداول الامتحانية التعويضية للطلبة من الثالث حتى الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل الدراسية في 11 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 15 من الشهر ذاته لجميع المسارات التعليمية.

وتستهدف الامتحانات التعويضية الطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية العام الدراسي بعذر مقبول، أو الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال أداء الاختبارات، وتم حصر بياناتهم من خلال منصة IDH، وتطبق الامتحانات ورقيا للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي للمدرسة، وتطبق الامتحانات ورقيا للصفين الخامس والتاسع لجميع المسارات في المدارس الحكومية من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الاختبارات ورقيا وإلكترونيا للصفين الخامس والتاسع للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي، ويطبق اختبار اللغة الإنجليزية كتابيا والكترونيا لطلبة الصف الثاني عشر.

وشددت المؤسسة على التزام الطلبة بالزي المدرسي، وتطبق الامتحانات ورقيا والكترونيا حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون بمدارس التسامح جميع الامتحانات وفق توجهات الفروع المدرسية.



ويستهل طلبة الثاني عشر امتحاناتهم بمادتي العلوم والدراسات الاجتماعية، بواقع فترتين للمادة الاولى، حيث تبدأ الفترة الأول لمادة العلوم من 9 حتى 10:30 صباحا للجزء الكتابي، والجزء الالكتروني من 10:30 حتى 11:30 صباحا، على ان تبدأ الفترة الثانية لامتحان الدراسات الاجتماعية من 12 حتى 2 ظهرا، وفي اليوم الثاني يمتحن الطلبة مادتي اللغة الانجليزية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة الإنجليزية والاحياء في اليوم ذاته، وفي 13 ديسمبر يمتحن الطلبة مادة الرياضيات، وفي 14 من الشهر ذاته يتقدم الطلبة لامتحاني اللغة العربية و الكيمياء/ احياء، ويختتمون امتحاناتهم في 15 من الشهر الجاري بمادة التربية الإسلامية.





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