مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات للدواء»

مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات للدواء»
التاريخ
12/7/2023 8:01:03 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات للدواء» وندب الدكتورة فاطمة الكعبي للقيام بمهام المدير العام
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