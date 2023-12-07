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خورفكان يستعيد جهود ثولاني سيريرو

12/7/2023 8:01:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعاد نادي خورفكان لاعب الوسط الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المباريات.

وسيكون اللاعب ضمن خيارات المدرب الصربي نيبوشا المدير الفني لـ «النسور» قبيل مواجهة «العميد» ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين والذي يقام السبت بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

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