خورفكان يستعيد جهود ثولاني سيريرو

(MENAFN
- Al-Bayan)
استعاد نادي خورفكان لاعب الوسط الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المباريات.
وسيكون اللاعب ضمن خيارات المدرب الصربي نيبوشا المدير الفني لـ «النسور» قبيل مواجهة «العميد» ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين والذي يقام السبت بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.
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