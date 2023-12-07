محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حميد بن بدر العليلي

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم "الخميس"، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حميد سيف بن بدر العليلي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في أم القيوين.



وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرته، سائلاً المولى العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الصبر والسلوان لأهله وذويه، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

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