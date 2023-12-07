من هو البروفيسور فاضل أديب الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا؟

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، عن فوز البروفيسور فاضل أديب، أستاذ مشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا.

وأكد سموه أن مبادرة "نوابغ العرب" هدفها الأساسي هو تعزيز ثقة الإنسان العربي بإمكانياته، وقدراته، وتعريف الأجيال على قدوات ونماذج مشرّفة.

ومُنحت جائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا للبروفيسور أديب، تقديراً لمساهماته البارزة في مجال التكنولوجيا اللاسلكية وأعماله الرائدة في مجال الاستشعار اللاسلكي، حيث ساهمت أبحاثه واختراعاته الرائدة في توسيع نطاق تكنولوجيا الاستشعار اللاسلكي، ما أتاح التقدم في مجالات تتيح الرؤية والاستشعار عبر الجدران، حيث تمكن أبحاثه من توظيف انعكاسات موجات الاتصال اللاسلكي في التعرف على الأجسام والذبذبات خلف الجدران، وتحت الأنقاض، وغيرها من الاستخدامات.

إضافة إلى توظيف البروفيسور فاضل أديب للهندسة والتكنولوجيا في مجال استكشاف أعماق المحيط، لتمكين البشرية من التقدم في اكتشاف المحيطات، وذلك من خلال أجهزة تعمل من غير بطاريات وتكتسب الطاقة في أعماق المحيط من خلال الموجات.





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