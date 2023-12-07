من هو البروفيسور فاضل أديب الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا؟

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، عن فوز البروفيسور فاضل أديب، أستاذ مشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا.
وأكد سموه أن مبادرة "نوابغ العرب" هدفها الأساسي هو تعزيز ثقة الإنسان العربي بإمكانياته، وقدراته، وتعريف الأجيال على قدوات ونماذج مشرّفة.
ومُنحت جائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا للبروفيسور أديب، تقديراً لمساهماته البارزة في مجال التكنولوجيا اللاسلكية وأعماله الرائدة في مجال الاستشعار اللاسلكي، حيث ساهمت أبحاثه واختراعاته الرائدة في توسيع نطاق تكنولوجيا الاستشعار اللاسلكي، ما أتاح التقدم في مجالات تتيح الرؤية والاستشعار عبر الجدران، حيث تمكن أبحاثه من توظيف انعكاسات موجات الاتصال اللاسلكي في التعرف على الأجسام والذبذبات خلف الجدران، وتحت الأنقاض، وغيرها من الاستخدامات.
إضافة إلى توظيف البروفيسور فاضل أديب للهندسة والتكنولوجيا في مجال استكشاف أعماق المحيط، لتمكين البشرية من التقدم في اكتشاف المحيطات، وذلك من خلال أجهزة تعمل من غير بطاريات وتكتسب الطاقة في أعماق المحيط من خلال الموجات.
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