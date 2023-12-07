مطالب بإيقاف بوغبا 4 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
طالبت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات الخميس بايقاف الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس، أربع سنوات لثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المنشّط، بحسب ما كشف مصدر في النادي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر "يمكنني التأكيد أننا تلقينا صباحاً هذا الاخطار من وكالة مكافحة المنشطات، مع طلب الإيقاف أربع سنوات"، مؤكّداً ما أوردته الصحف الإيطالية.
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