مطالب بإيقاف بوغبا 4 سنوات

طالبت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات الخميس بايقاف الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس، أربع سنوات لثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المنشّط، بحسب ما كشف مصدر في النادي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر "يمكنني التأكيد أننا تلقينا صباحاً هذا الاخطار من وكالة مكافحة المنشطات، مع طلب الإيقاف أربع سنوات"، مؤكّداً ما أوردته الصحف الإيطالية.

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