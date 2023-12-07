تستضيفها السعودية ديسمبر الجاري.. بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية

كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية بالاتحاد السعودي، ماجد الصاحب، عن بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية.

وأشار الصاحب في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، اليوم الخميس، إلى أن عدد المتقدمين لشراء التذاكر بلغ 1.5 مليون مشجع من 100 جنسية.

وأوضح أن أكثر الجنسيات شراء لتذاكر مونديال الأندية من السعودية ومصر والبرازيل والهند وإنجلترا.

ووجه شكره لجميع الجهات الحكومية الداعمة لاستضافة كأس العالم للأندية 2023، وكافة ما يتعلق بقدوم ضيوف البطولة من التأشيرات وتسهيل الإجراءات للدخول والتنظيم الأمني لخطط توافد الجماهير.

وواصل أنه لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية يتم استضافة مقرات التدريب لـ6 أندية من خارج الدولة المستضيفة في مقر واحد.

وتابع الصاحب إن حافلات النقل الترددي لنقل الجماهير في كأس العالم للأندية ستنطلق من موقعين قبل المباراة بـ4 ساعات.

من جانبه كشف وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة، ثامر باسنبل، خلال المؤتمر، عن حجم التجهيزات التي أنجزت في مدينة الأمير عبدالله الفيصل قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وأشار إلى تطوير مدخل اللاعبين في الاستاد ونقل دكة البدلاء وخفضها عن مستوى الملعب حتى لا تسبب إعاقة لرؤية الجماهير، كما تم تحسين المظهر العام الخاص بالملعب والمسطح الأخضر وتغيير المضمار وتغييره بالعشب الصناعي المطابق لمواصفات الفيفا.

وأكد على تطوير نظام كاميرات المراقبة وتحسين البنية التحتية الرقمية لتحسين عمل الإعلاميين، وكذلك قيام الجهات الأمنية بأدوارها، كما تم تبديل مقاعد الاستاد إلى أفضل النوعيات.

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