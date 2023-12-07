تستضيفها السعودية ديسمبر الجاري.. بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية بالاتحاد السعودي، ماجد الصاحب، عن بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية.
وأشار الصاحب في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، اليوم الخميس، إلى أن عدد المتقدمين لشراء التذاكر بلغ 1.5 مليون مشجع من 100 جنسية.
وأوضح أن أكثر الجنسيات شراء لتذاكر مونديال الأندية من السعودية ومصر والبرازيل والهند وإنجلترا.
ووجه شكره لجميع الجهات الحكومية الداعمة لاستضافة كأس العالم للأندية 2023، وكافة ما يتعلق بقدوم ضيوف البطولة من التأشيرات وتسهيل الإجراءات للدخول والتنظيم الأمني لخطط توافد الجماهير.
وواصل أنه لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية يتم استضافة مقرات التدريب لـ6 أندية من خارج الدولة المستضيفة في مقر واحد.
وتابع الصاحب إن حافلات النقل الترددي لنقل الجماهير في كأس العالم للأندية ستنطلق من موقعين قبل المباراة بـ4 ساعات.
من جانبه كشف وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة، ثامر باسنبل، خلال المؤتمر، عن حجم التجهيزات التي أنجزت في مدينة الأمير عبدالله الفيصل قبل انطلاق كأس العالم للأندية.
وأشار إلى تطوير مدخل اللاعبين في الاستاد ونقل دكة البدلاء وخفضها عن مستوى الملعب حتى لا تسبب إعاقة لرؤية الجماهير، كما تم تحسين المظهر العام الخاص بالملعب والمسطح الأخضر وتغيير المضمار وتغييره بالعشب الصناعي المطابق لمواصفات الفيفا.
وأكد على تطوير نظام كاميرات المراقبة وتحسين البنية التحتية الرقمية لتحسين عمل الإعلاميين، وكذلك قيام الجهات الأمنية بأدوارها، كما تم تبديل مقاعد الاستاد إلى أفضل النوعيات.
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