ميزانية المصرف المركزي تلامس حاجز 640 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي

لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 640 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر سبتمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32% لتصل إلى 639.57 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 484.63 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 154.9 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 15.7% أو ما يعادل 87 مليار درهم مقابل نحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 260.29 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في سبتمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 215.14 مليار درهم، و117.81 مليار درهم للودائع، و2.57 مليار درهم للقروض والسلف، و43.76 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 291.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 200.62 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و127.15 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و10.68 مليارات درهم رأس المال والاحتياطيات، و9.99 مليارات درهم خصوم أخرى.



