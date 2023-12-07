أوبريت جديدة تجمع 15 مغنياً عربياً لدعم غزة

خبرني - تحت عنوان "ولايات عربية متحدة"، يستعد 15 فناناً عربياً، لتقديم أوبريت غنائية، لدعم فلسطين وغزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ 60 يوماً، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

والأوبريت من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، ووتريات هاني فرحات، وإخراج مازن المتجول، ويضم الفيديو كليب صوراً ومقاطع فيديو من أحداث غزة.

ومن المتوقع طرح الأوبريت قريباً، حيث يعمل المشاركون فيها حالياً على تسجيل مقاطعهم عن بعد، حسب برنامج "et بالعربي".

أما النجوم المشاركين حسب الظهور، فهم محمد عساف، وأنغام، وصابر الرباعي، وماجد المهندس، وحميد الشاعري، وسميرة سعيد، ومحمد عبده، وعاصي الحلاني، وأصيل أبو بكر، وأحلام، وخالد عز، والشاب خالد، ونوال الكويتية، وأصالة، وعمر عبداللات.

ومن المقرر التبرع بأرباح الأوبريت لدعم أهالي غزة.