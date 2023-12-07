أوبريت جديدة تجمع 15 مغنياً عربياً لدعم غزة

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - تحت عنوان "ولايات عربية متحدة"، يستعد 15 فناناً عربياً، لتقديم أوبريت غنائية، لدعم فلسطين وغزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ 60 يوماً، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.
والأوبريت من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، ووتريات هاني فرحات، وإخراج مازن المتجول، ويضم الفيديو كليب صوراً ومقاطع فيديو من أحداث غزة.
ومن المتوقع طرح الأوبريت قريباً، حيث يعمل المشاركون فيها حالياً على تسجيل مقاطعهم عن بعد، حسب برنامج "et بالعربي".
أما النجوم المشاركين حسب الظهور، فهم محمد عساف، وأنغام، وصابر الرباعي، وماجد المهندس، وحميد الشاعري، وسميرة سعيد، ومحمد عبده، وعاصي الحلاني، وأصيل أبو بكر، وأحلام، وخالد عز، والشاب خالد، ونوال الكويتية، وأصالة، وعمر عبداللات.
ومن المقرر التبرع بأرباح الأوبريت لدعم أهالي غزة.
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