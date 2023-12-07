لومينوس لايف + توقع اتفاقية تقديم خدمات الأمن مع شركة النشامى

MENAFN - Khaberni) خبرني - وقعت لومينوس لايف + يوم الأربعاء الموافق 6/12/2023 اتفاقية تقديم خدمات الأمن مع شركة النشامى لخدمات الأمن والحماية، التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB).

تأتي هذه الشراكة بهدف تغيير مفهوم الأمن المتعارف عليه، وتحويله إلى مفهوم الاستباقية والاستمرارية في الأمن بهدف توفير الحماية لمتعلميها وموظفيها وجميع زوارها على مدار الساعة نظراً لفتح الكلية أبوابها حاليًا حتى منتصف الليل، وتمهيدًا لإتاحة خدماتها على مدار 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع ابتداءً من الفصل القادم، وذلك حتى يتناسب جداول الدوام مع نمط حياة جميع المهتمين بالتسجيل. هذه الشراكة تعد خيارًا مثاليًا لضمان الشعور بالأمن والأمان للجميع وخاصة العنصر الأنثوي من المجتمع الأردني.

تسعى لومينوس لايف + إلى تحديد مثال يقتدى به للشركات الأخرى من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، وتهدف الشركتان إلى بناء بيئة آمنة للمجتمع الجامعي بتوفير خدمات الأمن والأمان بمستوى عالي من الكفاءة والاحتراف.



