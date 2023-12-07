لومينوس لايف + توقع اتفاقية تقديم خدمات الأمن مع شركة النشامى

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- Khaberni) خبرني - وقعت لومينوس لايف + يوم الأربعاء الموافق 6/12/2023 اتفاقية تقديم خدمات الأمن مع شركة النشامى لخدمات الأمن والحماية، التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB).
تأتي هذه الشراكة بهدف تغيير مفهوم الأمن المتعارف عليه، وتحويله إلى مفهوم الاستباقية والاستمرارية في الأمن بهدف توفير الحماية لمتعلميها وموظفيها وجميع زوارها على مدار الساعة نظراً لفتح الكلية أبوابها حاليًا حتى منتصف الليل، وتمهيدًا لإتاحة خدماتها على مدار 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع ابتداءً من الفصل القادم، وذلك حتى يتناسب جداول الدوام مع نمط حياة جميع المهتمين بالتسجيل. هذه الشراكة تعد خيارًا مثاليًا لضمان الشعور بالأمن والأمان للجميع وخاصة العنصر الأنثوي من المجتمع الأردني.
تسعى لومينوس لايف + إلى تحديد مثال يقتدى به للشركات الأخرى من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، وتهدف الشركتان إلى بناء بيئة آمنة للمجتمع الجامعي بتوفير خدمات الأمن والأمان بمستوى عالي من الكفاءة والاحتراف.
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