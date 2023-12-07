3400 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الأربعاء

3400 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الأربعاء
التاريخ
12/7/2023 8:00:15 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل الأربعاء بلغ 3400 ميجا واط.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال شهر آب الماضي.
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