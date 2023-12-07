الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال 30 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون وعمال من قطاع غزة، منذ مساء أمس الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس



وأضاف، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي طولكرم والخليل، بينما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات نابلس، وبيت لحم، وجنين



وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بالحملة التي تشنها إسرائيل بالضفة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 3670

