Thursday, 07 December 2023 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

12/7/2023 6:12:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال 30 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون وعمال من قطاع غزة، منذ مساء أمس الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس


وأضاف، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي طولكرم والخليل، بينما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات نابلس، وبيت لحم، وجنين


وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بالحملة التي تشنها إسرائيل بالضفة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 3670


MENAFN07122023000208011052ID1107552894

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث