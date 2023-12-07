الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال 30 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون وعمال من قطاع غزة، منذ مساء أمس الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس
وأضاف، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي طولكرم والخليل، بينما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات نابلس، وبيت لحم، وجنين
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بالحملة التي تشنها إسرائيل بالضفة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 3670
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