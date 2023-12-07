إعفاءات لمكلفين من غرامات لصالح البلديات وأمانة عمّان بنسبة 70%

إعفاءات لمكلفين من غرامات لصالح البلديات وأمانة عمّان بنسبة 70%
التاريخ
12/7/2023 6:12:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعفاء المكلَّفين مما نسبته (70%) من الغرامات المترتِّبة عليهم في حال تسديدهم الضَّرائب والرُّسوم والعوائد والبدلات المستحقَّة عليهم لصالح البلديَّات وأمانة عمَّان حتى نهاية يوم 31/12/2023م.
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