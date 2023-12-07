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إعفاءات لمكلفين من غرامات لصالح البلديات وأمانة عمّان بنسبة 70%

12/7/2023 6:12:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعفاء المكلَّفين مما نسبته (70%) من الغرامات المترتِّبة عليهم في حال تسديدهم الضَّرائب والرُّسوم والعوائد والبدلات المستحقَّة عليهم لصالح البلديَّات وأمانة عمَّان حتى نهاية يوم 31/12/2023م.




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