الاحتلال يؤكد رفضه القاطع لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية خلال مؤتمره اليومي إن تل أبيب تمارس ضغوطا كي يتمكن الصليب الأحمر من زيارة المحتجزين في غزة، مضيفا أن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعم الجهود لتقويض حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وأكد رفضهم أي دعوة لوقف إطلاق النار رفضا قاطعا، لأن هذا يصب في مصلحة حركة حماس، وفق تعبيره.
وتابع أن القوات الإسرائيلية تتقدم في جنوب غزة وتحاصر منزل يحيى السنوار، الذي تعتبره مسؤولا عن عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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