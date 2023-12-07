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الاحتلال يؤكد رفضه القاطع لوقف إطلاق النار بغزة

12/7/2023 6:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية خلال مؤتمره اليومي إن تل أبيب تمارس ضغوطا كي يتمكن الصليب الأحمر من زيارة المحتجزين في غزة، مضيفا أن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعم الجهود لتقويض حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.


وأكد رفضهم أي دعوة لوقف إطلاق النار رفضا قاطعا، لأن هذا يصب في مصلحة حركة حماس، وفق تعبيره.


وتابع أن القوات الإسرائيلية تتقدم في جنوب غزة وتحاصر منزل يحيى السنوار، الذي تعتبره مسؤولا عن عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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