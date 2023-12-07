جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط آخر بغزة - صورة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط آخر بغزة - صورة
التاريخ
12/7/2023 6:12:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط اليوم في قطاع غزة، مما يرفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب البرية إلى 90 قتيلا.
وكان الجيش أعلن في وقت سابق اليوم مقتل جندي وضابط آخرين بغزة، وإصابة نحو 100 جندي بإصابات بالغة بأعينهم، نجمت عن انفجارات وتطاير شظايا.
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