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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط آخر بغزة - صورة

12/7/2023 6:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط اليوم في قطاع غزة، مما يرفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب البرية إلى 90 قتيلا.


وكان الجيش أعلن في وقت سابق اليوم مقتل جندي وضابط آخرين بغزة، وإصابة نحو 100 جندي بإصابات بالغة بأعينهم، نجمت عن انفجارات وتطاير شظايا.





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