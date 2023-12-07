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أونروا: شروط تقديم المساعدات بغزة غير موجودة

12/7/2023 6:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -عبر منصة إكس- إن الشروط المطلوبة لتقديم المساعدات في قطاع غزة غير موجودة، مؤكدة أن الملاجئ كافة مكتظة والمساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة.


وشددت الوكالة على أن القصف الإسرائيلي العنيف واستئناف العملية العسكرية جعلا الوضع الإنساني في غزة يائسا.


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