أونروا: شروط تقديم المساعدات بغزة غير موجودة

أونروا: شروط تقديم المساعدات بغزة غير موجودة
التاريخ
12/7/2023 6:12:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -عبر منصة إكس- إن الشروط المطلوبة لتقديم المساعدات في قطاع غزة غير موجودة، مؤكدة أن الملاجئ كافة مكتظة والمساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة.
وشددت الوكالة على أن القصف الإسرائيلي العنيف واستئناف العملية العسكرية جعلا الوضع الإنساني في غزة يائسا.
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