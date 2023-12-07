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تجدد الغارات والقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

12/7/2023 6:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدة بلدات في جنوب لبنان.
واستهدفت طائرات الاحتلال والمسيرات بلدات كونين، وعيناتا، وأطراف بلدة حولا لجهة وادي السلوقي.
وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات سردا، وكونين، ووادي شبعا، ورباع التبن، ومرتفعات الشقيف.




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