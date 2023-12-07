تجدد الغارات والقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

تجدد الغارات والقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
التاريخ
12/7/2023 6:12:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدة بلدات في جنوب لبنان.
واستهدفت طائرات الاحتلال والمسيرات بلدات كونين، وعيناتا، وأطراف بلدة حولا لجهة وادي السلوقي.
وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات سردا، وكونين، ووادي شبعا، ورباع التبن، ومرتفعات الشقيف.
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