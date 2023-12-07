غارة للاحتلال على منزل بدير البلح وسط غزة
التاريخ
12/7/2023 6:12:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اصيب عدد من الفلسطينيين في غارة للاحتلال على منزل مأهول في حي الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة
ويتعرض دير البلح لقصف إسرائيلي عنيف منذ صباح اليوم يستهدف المنازل المأهولة.
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