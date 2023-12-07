Thursday, 07 December 2023 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارة للاحتلال على منزل بدير البلح وسط غزة

12/7/2023 6:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اصيب عدد من الفلسطينيين في غارة للاحتلال على منزل مأهول في حي الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة


ويتعرض دير البلح لقصف إسرائيلي عنيف منذ صباح اليوم يستهدف المنازل المأهولة.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا


MENAFN07122023000208011052ID1107552887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث